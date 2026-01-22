Chi è Gini Dupasquier che entrerà in consiglio comunale al posto del neo assessore Marco Mazzei

Gini Dupasquier, membro della lista civica di Beppe Sala, entrerà nel consiglio comunale di Milano a sostituire Marco Mazzei, neo assessore all’edilizia scolastica e agli spazi pubblici. Prima dei non eletti, si unisce così al consiglio, portando la propria esperienza e impegno nel rappresentare le istanze dei cittadini milanesi. La sua nomina rafforza il ruolo della lista civica nel contesto amministrativo della città.

Con la nomina di Marco Mazzei ad assessore (si occuperà di edilizia scolastica e spazi pubblici), nel consiglio comunale di Milano gli subentra Gini Dupasquier, prima dei non eletti nella lista civica di Beppe Sala.Laureata in Bocconi, Dupasquier ha fondato Donnalab, di cui è consulente per la.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Marco Mazzei è assessore a Milano. Le altre novità: giovani e sicurezza. Chi vince e chi perdeMarco Mazzei, consigliere comunale della Lista Sala, è stato nominato assessore a Milano, con deleghe all’arredo urbano, alle piazze aperte e all’edilizia scolastica.

