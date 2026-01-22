Fiamma Parente è l’attrice che interpreta Maria nella quindicesima stagione di Don Matteo. Con la sua interpretazione, contribuisce a consolidare il legame tra il pubblico e il personaggio, all’interno di una serie televisiva che continua a essere tra le più apprezzate della Rai. La sua presenza arricchisce la narrazione, offrendo una nuova dimensione alle vicende della fiction.

Tra i personaggi cui il pubblico si è più affezionato nella nuova stagione di Don Matteo, la quindicesima nella storia della fiction Rai di maggior successo, c’è Maria. La ragazza madre di appena 16 anni che il prete ex poliziotto, da qualche tempo interpretato da Raoul Bova, trova per strada sola e ferita. Del suo passato la ragazza non ricorda nulla, neppure il proprio nome, ed è per questo che Don Matteo le assegna quello di Maria. Ma chi è Fiamma Parente, l’attrice new entry nella fiction ambientata in Umbria? Scopriamo qualcosa di più su questo talento emergente. Fiamma Parente viene da una famiglia di artisti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Fiamma Parente che interpreta Maria in Don Matteo 15

Fiamma Parente in Don Matteo 15: “Maria scoprirà cose spaventose. Raoul Bova? Un grande maestro”In Don Matteo 15, Maria, una giovane di 16 anni che ha appena affrontato la maternità e una perdita di memoria, si trova al centro di trame misteriose e inquietanti.

“Don Matteo 15”, intervista a Raoul Bova: “Don Massimo entrerà in una crisi spirituale. Addio a Don Matteo? Quando sarà il momento sarò io a fare un passo indietro”Con l’arrivo del 2026, torna su Raiuno “Don Matteo” con la sua quindicesima stagione, in programma dall’8 gennaio.

