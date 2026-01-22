Chi è Chiara Baravalle la nuova manager di Dsquared2

Chiara Baravalle è la nuova manager di Dsquared2, con un percorso professionale che include esperienze in Gucci e altre importanti aziende del settore moda e lusso. La sua presenza alla guida del brand rappresenta un punto di riferimento per la crescita e lo sviluppo del marchio nel panorama internazionale. Con competenze consolidate, Chiara Baravalle si inserisce in modo strategico nel contesto aziendale, portando con sé un’esperienza significativa nel settore della moda di alta gamma.

Si chiama Chiara Baravalle ed è la nuova manager di Dsquared2. Il suo curriculum invidiabile parte da Gucci e passa per tantissime case di moda e aziende del lusso. Ha infatti lavorato a stretto contatto con Marco Bizzarri, dirigente ed ex amministratore delegato, prima da Gucci come Chief of Staff e più recentemente presso Forel come Amministratore Delegato della società di investimento, ora passa al brand dei fratelli Caten. Chiara Baravalle è la nuova manager di Dsquared2. Come dichiarato dai due fratelli, "Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Chiara in Dsquared2. La sua visione strategica, la sua competenza operativa e il suo stile di leadership pratico la rendono una partner ideale per intraprendere il prossimo capitolo del percorso del brand.

