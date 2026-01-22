Chi deve rinnovare l’ISEE a gennaio 2026 per non perdere i bonus e come farlo con le nuove regole

Chi deve rinnovare l’ISEE a gennaio 2026, per mantenere i bonus e le agevolazioni, deve agire con anticipo. Le nuove regole introducono modalità e scadenze aggiornate, rendendo importante aggiornare i dati patrimoniali e reddituali nel primo trimestre dell’anno. Questo procedimento è essenziale per continuare a beneficiare delle misure di sostegno, come il bonus sociale bollette, senza interruzioni.

L'ISEE 2026 va rinnovato già a inizio anno, per chi gode di misure di sostegno come il bonus sociale bollette. Per altri aiuti c'è qualche settimana di tempo in più. Il calcolo da quest'anno sarà più vantaggioso per i proprietari di casa e per le famiglie numerose. Si può procedere in autonomia, dal portale Inps, o tramite un Caf.

