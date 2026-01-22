Che fine ha fatto Herbert Ballerina | il motivo dell’assenza da Affari Tuoi

Herbert Ballerina, noto attore e comico, è stato assente nelle ultime puntate di Affari Tuoi, suscitando interesse tra i telespettatori. Questa assenza ha generato numerose domande sul motivo che lo ha portato lontano dalla trasmissione, incentrata sul suo ruolo di spalla di Stefano De Martino. In questo articolo, analizzeremo le possibili ragioni della sua temporary departure e le novità riguardanti il suo coinvolgimento nel programma.

Negli ultimi giorni Affari Tuoi è finito al centro delle chiacchiere televisive e a far parlare è stata l’improvvisa assenza di Herbert Ballerina, spalla comica fissa di Stefano De Martino, nonché uno dei personaggi più amati dal pubblico del game show di Rai 1. Chi segue il programma con costanza se n’è accorto subito che qualcosa non tornava. Nessuna battuta surreale, nessuna comparsa fuori copione, nessuna delle sue uscite imprevedibili che negli ultimi mesi avevano conquistato i telespettatori e, soprattutto, a far rumore è stata la sua assenza in una delle puntate più importanti, la prima andata in onda dopo la morte del padre del conduttore. 🔗 Leggi su Dilei.it

