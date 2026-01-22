Champions League l’Italia rischia di perdere il Napoli e di stare fuori dal G8

A una giornata dalla fine della fase a gironi della Champions League, l’Italia si trova a un passo dall’uscita di scena di una delle sue rappresentanti più importanti, il Napoli. Sebbene tre club siano già qualificati ai playoff di febbraio, il destino del Napoli resta incerto. La partita decisiva di mercoledì potrebbe determinare se l’Italia manterrà la presenza nel G8 europeo o dovrà fare i conti con una eliminazione precoce.

Abbiamo qualche certezza e una grande incognita. A una partita dalla fine della fase a girone della Champions League, si giocherà tutto nel super mercoledì di fine gennaio, l’Italia sa di avere almeno tre squadre qualificate ai playoff di febbraio mentre la quarta, che è il Napoli con lo scudetto cucito sul petto, è chiamato a un’impresa per non salutare la compagnia con netto anticipo rispetto al previsto. La vittoria contro Mourinho ha chiarito il percorso della Juventus di Spalletti: saranno spareggi con una piccolissima speranza di entrare nelle prime otto. Si tratta di un’ipotesi poco realistica, perché vincendo nel Principato contro il Monaco i bianconeri salirebbero a 15 punti, quasi certamente insufficienti per prendersi un posto diretto negli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Panorama.it

L’Inter quasi condannata ai playoff, il Napoli rischia anche l’eliminazione: la nuova classifica di Champions League oggiEcco l’introduzione richiesta: La classifica aggiornata della Champions League evidenzia la posizione difficile di Inter e Napoli, entrambe a rischio eliminazione.

