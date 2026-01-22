Champions League l' Atalanta spreca il vantaggio e si fa ribaltare dall' Athletic Bilbao

L'Atalanta ha perso l’occasione di consolidare il proprio cammino in Champions League, cedendo il passo all’Athletic Bilbao dopo aver inizialmente preso il vantaggio. La squadra bergamasca, reduce da tre vittorie consecutive, non è riuscita a mantenere il risultato, subendo la rimonta degli avversari in una partita combattuta. Un risultato che complica il percorso di qualificazione e richiede una riflessione sia sulla prestazione che sugli aspetti da migliorare.

L'Atalanta si ferma al cospetto dell' Athletic Bilbao. Dopo tre successi di fila, i bergamaschi cadono in casa nella serata di Champions. I baschi si impongono in rimonta (2-3) nell'incontro valido per la settima giornata della fase campionato. La Dea si porta in vantaggio al 16’ con l’incornata di Scamacca. Nella ripresa il Bilbao reagisce con Guruzeta (58’), Serrano (70') e Navarro (74’). Nel finale la squadra di Palladino accorciano le distanze con Krstovic (88'). In classifica Atalanta ferma a quota 13, l’Athletic Bilbao sale a 8 punti. ge:kolumbus:liberoquotidiano:45950526 . 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Champions League, l'Atalanta spreca il vantaggio e si fa ribaltare dall'Athletic Bilbao La Juventus vince in Champions League e si garantisce i playoff, Atalanta ko con l’Athletic BilbaoNella giornata di Champions League, Juventus conquista una vittoria che garantisce il pass ai playoff, mentre l’Atalanta perde contro l’Athletic Bilbao. Diretta gol Champions League: Juventus Benfica 2-0, Atalanta Athletic Bilbao 2-3Segui in tempo reale tutti i risultati della settima giornata di Champions League, con aggiornamenti su Juventus-Benfica 2-0 e Atalanta-Athletic Bilbao 2-3. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Atalanta-Athletic Bilbao, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming; Champions: Atalanta-Athletic Bilbao 2-3 e Juventus-Benfica 2-0 - Atalanta-Athletic Bilbao 2-3; Cosa serve all'Atalanta per qualificarsi agli ottavi di Champions League? Tutte le combinazioni e quanti punti mancano; Atalanta vs Athletic Club. Atalanta e Juventus qualificate in Champions se: tutte le combinazioni possibiliLa squadra di Palladino fa harakiri con l'Athletic e si mangia la qualificazione agli ottavi, quella di Spalletti batte il Benfica e blinda i play-off ... corrieredellosport.it Champions League, la classifica a una giornata dalla fine. Le situazioni di Atalanta, Inter, Juve e NapoliCon un successo nell'ultima giornata, Juve, Inter e Atalanta (già certe almeno dei playoff) potrebbero chiudere tra le prime otto, qualificandosi dunque direttamente agli ottavi. Condannato a vincere ... adnkronos.com Le dichiarazioni dell'allenatore dopo la sconfitta in Champions League - facebook.com facebook Il primo gol nerazzurro di Sucic in Champions League x.com

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers

error '80004005'

[MySQL][ODBC 5.2(a) Driver]User 'Sql787372' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 1)

/feed/Trending_Topics.asp , line 128

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.