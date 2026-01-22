Champions League Juve-Benfica 2-0 | gol di Thuram e raddoppio di McKennie

Nella settima giornata di Champions League, la Juventus ha conquistato una vittoria per 2-0 contro il Benfica di Mourinho. I gol di Thuram e McKennie nella ripresa hanno consentito ai bianconeri di ottenere i tre punti e di consolidare la posizione nel girone. La partita ha mostrato un equilibrio tra le due squadre, con la Juventus che ha trovato la rete decisiva nella seconda frazione di gioco.

Con due gol nella ripresa firmati da Thuram e McKennie la Juventus supera 2-0 il Benfica di Mourinho nel match valido per la settima giornata del girone di Champions League. Grazie a questa vittoria i bianconeri salgono a 12 punti in classifica, gli stessi dell'Inter, assicurandosi con certezza un posto ai playoff e mantenendo un piccolissimo spiraglio per l'accesso diretto agli ottavi. I portoghesi, che nel finale hanno fallito un rigore con Pavlidis, scivolato al momento di calciare, restano invece fermi a quota 6, a un passo dall'eliminazione dalla manifestazione.

