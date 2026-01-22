Champions League i risultati della serata | la Juventus supera il Benfica di Mourinho l’Atalanta cade a sorpresa contro il Bilbao

Nella penultima giornata di Champions League, la Juventus ha ottenuto una vittoria sofferta contro il Benfica di Mourinho, mentre l’Atalanta, nonostante una buona prestazione, è stata sorpresa dal Bilbao. Risultati che influenzano la classifica e alimentano l’interesse per le prossime sfide della competizione europea.

Inter News 24 Champions League, si conclude la penultima giornata: la Juventus soffre e vince, l'Atalanta domina ma viene battuta dal Bilbao. La settima giornata della League Phase di Champions League sorride a metà alle italiane impegnate in questo mercoledì di coppa. La Juventus ritrova certezze e punti pesanti battendo il Benfica per 2-0 all'Allianz Stadium. Dopo un primo tempo equilibrato, i bianconeri hanno cambiato marcia nella ripresa: « 55' Thuram, 64' McKennie » sono le firme che mettono al tappeto i portoghesi e rilanciano le ambizioni della Vecchia Signora in classifica generale. Discorso diverso per l' Atalanta, che cade in casa sotto i colpi dell' Athletic Bilbao in una gara rocambolesca. Champions League: tris dell'Athletic Bilbao in casa dell'Atalanta, vince 2-0 la Juventus contro il Benfica. I risultati finaliSi concludono qui i match del mercoledì sera di Champions League, ricchi di gol ed emozioni. Arriva una brutta sconfitta casalinga per l'Atalanta che, dopo un primo tempo terminato in vantaggio per 1- ... Champions League, i risultati al 45°: vincono Liverpool e Newcastle. Spettacolo a PragaOltre all'Atalanta che chiude avanti per 1-0 in casa contro l'Athletic e alla Juventus che va al riposo sullo 0-0 contro il Benfica, nei primi. Qarabag al fotofinish, Napoli scavalcato: girone improvvisamente in salita Colpo di scena nel girone di Champions League: il Qarabag torna a vincere nella competizione dopo una lunga attesa e lo fa nel modo più clamoroso, superando l'Eintracht Francoforte - Il primo gol nerazzurro di Sucic in Champions League

