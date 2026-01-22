Dopo le partite di questa sera, si aggiornano le posizioni delle squadre italiane in Champions League. La Juventus avanza nella classifica, mentre l’Atalanta subisce una battuta d’arresto. Ecco le combinazioni possibili e cosa serve ad ogni squadra per qualificarsi all’ultimo turno della fase a gironi. La situazione si definisce in vista degli ultimi incontri, dopo le sfide di ieri di Napoli e Inter.

Dopo i risultati di questa sera, ecco la situazione di classifica e tutti gli scenari per l’ultimo turno della League Phase per sperare di andare avanti Fortune alterne per le italiane impegnate in questa seconda serata di Champions League, dopo il ko dell’Inter e il pareggio del Napoli di ieri. La Juventus batte 2-0 il Benfica di Mourinho a Torino e si mette in una situazione decisamente interessante in classifica mentre l’Atalanta spreca una clamorosa occasione perdendo in casa 3-2 con l’Athletic dopo essere andata in vantaggio nel primo tempo. Nella ripresa, però, i baschi rimontano in maniera prepotente sfruttando il blackout della squadra di Palladino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Champions, la Juve scala e l’Atalanta cade: ecco le combinazioni e cosa serve alle italiane per qualificarsi

Leggi anche: Atp Finals, cosa serve a Sinner e Musetti per qualificarsi: tutte le combinazioni

Leggi anche: Juventus e Napoli, Champions League in salita: cosa serve per qualificarsi

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Juventus 1-1 Atalanta | Contract Expires | Serie A 2025/26 #juventus #seriea #shorts

Argomenti discussi: Champions: da Atalanta, Inter, Juventus e Napoli poker di strategie per passare il turno; Pronostico Juventus-Benfica | Champions League 2025/26; Zero sconti in Europa; Inter e Napoli, Spalletti vi studia. Calha out per la volata Champions, la prima pagina di TuttoSport.

Juventus-Benfica, dove vedere la partita di Champions League in tv e streamingOggi alle 21 appuntamento con Juve-Benfica: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky S ... sport.sky.it

Juve-Benfica diretta Champions League: risultato e aggiornamenti in tempo reale LIVESpalletti e Mourinho si sfidano allo Stadium nella penultima giornata della League Phase: aggiornamenti in tempo reale. msn.com

Juve-Benfica, diretta Champions: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti cerca il riscatto - facebook.com facebook

#Juve- #Benfica diretta Champions League: risultato e aggiornamenti in tempo reale LIVE x.com