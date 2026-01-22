champions la juve batte il benfica e passa alla seconda fase

La Juventus ha ottenuto la qualificazione alla fase a eliminazione diretta della Champions League, grazie alla vittoria per 2-0 contro il Benfica all'Allianz Stadium di Torino. Con questo risultato, i bianconeri, guidati da Luciano Spalletti, consolidano la loro posizione nel torneo e si preparano per le prossime sfide. La partita rappresenta un passo importante nel percorso della squadra in questa competizione europea.

AGI - La Juventus ha conquistato il pass per la fase a eliminazione diretta della Champions League. Nella penultima giornata della prima fase, i bianconeri allenati da Luciano Spalletti hanno superato all'Allianz Stadium di Torino il Benfica di José Mourinho con il risultato di 2-0. Terzo successo consecutivo e quarto risultato utile di fila in coppa da quando il tecnico di Certaldo è arrivato sulla panchina bianconera. Poche emozioni in un primo tempo giocato comunque a un ritmo discreto. La Juventus è stata la squadra che ci ha provato fin dal fischio iniziale riversandosi prepotentemente nella metà campo lusitana e dettando il ritmo, ma con il passare dei minuti la pressione è calata gradualmente lasciando spazio alle ripartenze del Benfica. 🔗 Leggi su Agi.it

Champions: Juve batte il Pafos con gol di McKennie e David (2-0). Napoli superato dal Benfica (2-0)La Juventus conquista una vittoria importante in Champions League, battendo il Pafos 2-0 grazie ai gol di McKennie e David, mentre il Napoli viene superato dal Benfica con lo stesso risultato.

Basket, la Reggiana batte l’Oradea ed ottiene la seconda vittoria nella seconda fase di Europe CupLa Pallacanestro Reggiana prosegue il suo cammino vincente nella FIBA Europe Cup 2025-2026, conquistando la seconda vittoria consecutiva nella seconda fase.

Champions League highlights: Victory at Benfica thanks to Schick goal

