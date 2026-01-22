La Juventus ha ottenuto una vittoria importante contro il Benfica di Mourinho, con il risultato di 2-0, qualificandosi per la fase a eliminazione diretta della Champions League. Nella stessa giornata, l’Atalanta ha subito una sconfitta in casa del Bilbao, con il risultato di 2-3, dopo un avvio positivo. Questi risultati segnano un momento significativo per le squadre italiane nella competizione europea.

TORINO – La Juve ha conquistato il pass per la fase a eliminazione diretta della Champions League. Nella penultima giornata della prima fase, i bianconeri allenati da Luciano Spalletti hanno superato all’Allianz Stadium di Torino il Benfica di José Mourinho con il risultato di 2-0. Terzo successo consecutivo e quarto risultato utile di fila in coppa da quando il tecnico di Certaldo è arrivato sulla panchina bianconera. Poche emozioni in un primo tempo giocato comunque a un ritmo discreto. La Juventus è stata la squadra che ci ha provato fin dal fischio iniziale riversandosi prepotentemente nella metà campo lusitana e dettando il ritmo, ma con il passare dei minuti la pressione è calata gradualmente lasciando spazio alle ripartenze del Benfica. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Champions: Juve batte il Benfica di Mourinho (2-0). L’Atalanta domina in avvio e cede nella ripresa al Bilbao (2-3)

Champions League, i risultati della serata: la Juventus supera il Benfica di Mourinho, l’Atalanta cade a sorpresa contro il BilbaoNella penultima giornata di Champions League, la Juventus ha ottenuto una vittoria sofferta contro il Benfica di Mourinho, mentre l’Atalanta, nonostante una buona prestazione, è stata sorpresa dal Bilbao.

Diretta gol Champions League: Juventus Benfica 2-0, Atalanta Athletic Bilbao 2-3Segui in tempo reale tutti i risultati della settima giornata di Champions League, con aggiornamenti su Juventus-Benfica 2-0 e Atalanta-Athletic Bilbao 2-3.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Cosa serve alla Juventus per andare ai Playoff della Champions League 2025/2026? Può ancora qualificarsi direttamente agli ottavi?; Champions: Juve in campo, rifinitura in vista del Benfica; L'Inter batte in rimonta la Juve: le nerazzurre volano al 2° posto Serie A Women Athora; Champions, sorprese Bodo/Glimt e Sporting Lisbona: battono City e Psg.

Champions, la Juve batte il Benfica e passa alla seconda faseAGI - La Juventus ha conquistato il pass per la fase a eliminazione diretta della Champions League. Nella penultima giornata della prima fase, i bianconeri allenati da Luciano Spalletti hanno superato ... msn.com

Champions League, la Juve passa 2-0 contro il Benfica: Atalanta ko in casa con l’Athletic 2-3Con due gol nella ripresa firmati da Thuram e McKennie la Juve supera 2-0 il Benfica di Mourinho nel match valido per la settima giornata del girone di ... lapresse.it

Champions League, Atalanta-Athletic Bilbao 2-3 e Juventus -Benfica 2-0. Obiettivo prime otto a rischio per gli orobici, eliminazione diretta conquistata per i bianconeri Ieri Inter sconfitta in casa e Napoli pareggio in Danimarca. Tutti gli aggiornamenti su Rainew - facebook.com facebook

#Juve- #Benfica diretta Champions League: risultato e aggiornamenti in tempo reale LIVE x.com