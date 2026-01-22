La sfida tra Cesena e Bari, valida per la ventunesima giornata della Serie B 20252026, rappresenta un importante appuntamento del campionato. I padroni di casa cercano di consolidare la propria posizione nei playoff, mentre i biancorossi affrontano una fase difficile in zona salvezza. Ecco le probabili formazioni e le modalità per seguire l'incontro.

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I romagnoli sono in piena corsa playoff, mentre i pugliesi sono alla prese con la crisi salvezza. Cesena vs Bari si giocherà sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15 presso l’Orogel Stadium. CESENA VS BARI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I romagnoli si presentano a questo appuntamento con il morale alto, grazie alla vittoria ottenuta in trasferta contro la Reggiana, che ha ridato loro slancio dopo il mezzo passo falso contro l’Empoli. La squadra di MIgnani si è così confermata in zona play-off ed intente rimanerci. Periodo decisamente no per i pugliesi, che sembrano non trovare mai pace. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Cesena vs Bari, ventunesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Bari vs Cesena, undicesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Padova-Mantova, ventunesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaLa partita tra Padova e Mantova, valida per la ventunesima giornata della Serie B 20252026, mette di fronte due squadre che, inizialmente, erano considerate candidate alla lotta per la salvezza.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

EMPOLI-REGGIANA 4-1 (dcr) | HIGHLIGHTS | TRENTADUESIMI | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Argomenti discussi: Cesena-Bari a Marinelli, al VAR Volpi. Vittoria in trasferta nell’ultimo precedente; Bari-Juve Stabia 0-1: risultato finale e highlights; Telecronisti Serie B: il palinsesto di DAZN | DAZN News IT; Tabellone Coppa Italia 2025/2026, le partite: ottavi, quarti e semifinali.

Cesena, è l’ora di sfatare il tabù BariTra le 19 sfidanti di quest’anno in B, il Bari è la squadra che il Cesena ha sfidato più volte nella propria storia. Sabato pomeriggio al Manuzzi ... corriereromagna.it

L'avversario - Bari, sabato visita all'ex Mignani. Cesena, qualche difficoltSarà il Cesena il prossimo avversario del Bari per la 21esima giornata di campionato, in programma sabato alle 15.00. I bianconeri occupano la quinta posizione in classifica con 34 punti ... tuttobari.com

Mercato Cesena, Cerri e Di Pardo arriveranno in Romagna ma solo dopo la sfida di sabato con il Bari - facebook.com facebook