Cercasi lavoro a misura di disabilità? L’obiettivo è creare opportunità concrete e sostenibili, attraverso politiche efficaci, strumenti adeguati e buone pratiche. Promuovere un ambiente inclusivo permette a tutte le persone con disabilità di accedere al mondo del lavoro in modo paritario, favorendo l’autonomia e il rispetto delle diversità. L’inclusione lavorativa rappresenta un passo importante verso una società più equa e accessibile per tutti.

Costruire opportunità concrete, promuovere politiche efficaci, strumenti utili e buone pratiche per permettere a tutte le persone con disabilità di entrare a far parte del mondo del lavoro. Questi gli obiettivi di ’Lavoro e disabilità’, il convegno promosso dall’Osservatorio Provinciale tenutosi nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale, durante il quale istituzioni, esperti e associazioni del territorio si sono confrontati su come rendere concreti i percorsi di inclusione lavorativa, dagli inserimenti socio-occupazionali al ragionevole accomodamento sul posto di lavoro, raccontando esperienze, sfide e risultati all’interno della nostra provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cercasi lavoro a misura di disabilità: "Inclusione, poche le richieste"

