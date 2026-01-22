Cerca di aiutare un uomo in difficoltà e viene aggredita | vetri sfondati panico e feriti

Nel primo pomeriggio di oggi, in via Piave a Genova, si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto un uomo in difficoltà, aggredito e ferito. La situazione ha causato panico tra i presenti, con vetri sfondati e momenti di confusione. Sul posto sono intervenute tre ambulanze della Croce Bianca in codice giallo, per prestare soccorso e gestire l’emergenza.

Momenti di paura, intorno alle ore 18, in via Piave. Tre ambulanze della Croce Bianca Genovese sono intervenute in codice giallo nei pressi di una concessionaria della zona di corso Italia. Secondo quanto appreso, una delle titolari, 54 anni, si stava recando nel punto vendita. Ha notato un uomo di circa 45 anni sdraiato a terra nelle aiuole a centro strada, ed è intervenuta per aiutarlo. L'uomo, visibilmente alterato, ha reagito malissimo e ha iniziato a insultarla. Cerca di aiutare un uomo in difficoltà e viene aggredita: paura in concessionaria. Foto Poi si è scagliato contro di lei e contro il marito 65enne all'interno degli uffici, continuando a inveire e prendendo a pugni una vetrata.🔗 Leggi su Genovatoday.it

