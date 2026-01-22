Il Centro Storico Lebowski annuncia il cambio alla guida tecnica, con la nomina di Ballini in sostituzione di Alessio Miliani. La decisione segue le recenti dimissioni del tecnico e si inserisce nel consueto processo di rinnovamento del club. La squadra, situata in via Miliani nel Girone C di Promozione, si prepara a ripartire con un nuovo condottiero per affrontare le sfide della stagione.

Continua il valzer delle panchine nel Girone C di Promozione: dopo il Fiesole, anche il Centro Storico Lebowski cambia guida tecnica in seguito alle dimissioni di Alessio Miliani. La scelta del tecnico arriva dopo il ko interno col Viciomaggio, terza sconfitta di fila. "Una decisione presa senza polemiche verso squadra e società – ha spiegato Miliani –. Dopo aver riflettuto, ho comunicato al direttore sportivo Ballini la volontà di interrompere il rapporto anche a causa di sopravvenuti impegni lavorativi". L’allenatore lascia un Lebowski a metà classifica, reduce da un inizio d’anno difficile, ma con un appuntamento importante ancora in ballo: la semifinale di Coppa Italia contro l’Audax Rufina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Centro Storico Lebowski. Cambio in panchina. Via Miliani, c’è Ballini

