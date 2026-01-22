Centro Polisportivo Valpantena primo si alla riqualificazione e alla nuova concessione

La giunta comunale di Verona ha approvato la riqualificazione del Centro Polisportivo Valpantena, includendo interventi di rigenerazione e ammodernamento. La decisione, conforme al decreto legislativo 382021, mira a promuovere l’aggregazione e l’inclusione sociale nella zona, garantendo un miglioramento delle strutture sportive e sociali esistenti. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per il rafforzamento del ruolo del centro come spazio di comunità e partecipazione.

La giunta comunale di Verona ha approvato la delibera relativa al progetto di riqualificazione, rigenerazione e ammodernamento del Centro Polisportivo Valpantena, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 382021, con l'obiettivo di favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e.🔗 Leggi su Veronasera.it Polisportivo, il Comune aggiudica la concessione a Glaukos (e ai suoi partner)Il Comune ha ufficialmente affidato la gestione del Polisportivo a Glaukos e ai suoi partner, con la firma della determina da parte del dirigente competente. Leggi anche: Centro sportivo Sant'Agata, disco verde alla riqualificazione per oltre 2,5 milioni

