La UILTuCSToscana - Area di Arezzo ha accolto con soddisfazione la decisione dell’Unione dei Comuni della Valtiberina di risolvere il contratto di appalto per la gestione del Centro diurno per anziani “Don Terzilio Rossi” a Caprese Michelangelo. Questa scelta segna un passo importante per garantire servizi più efficaci e sostenibili nella comunità locale.

Arezzo, 22 gennaio 2026 – L a UILTuCSToscana -Area di Arezzo esprime soddisfazione per la decisione dell’Unione dei Comuni della Valtiberina di procedere alla risoluzione del contratto di appalto per la gestione del Centro diurno per anziani “Don Terzilio Rossi” di Caprese Michelangelo. «Si tratta di un risultato significativo – dichiara Luigi Marciano, responsabile UILTuCS Toscana per l'area di Arezzo – ottenuto a seguito delle iniziative sindacali intraprese nel giro di due mesi dal nostro ingresso all’interno del centro. Le segnalazioni, le denunce e le mobilitazioni delle lavoratrici, sostenute dalla UILTuCS Toscana, hanno contribuito in modo determinante a porre fine a una gestione che per oltre due anni ha prodotto gravi criticità». 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centro diurno di Caprese Michelangelo: risolto il contratto di appalto

Uiltucs Toscana, insieme alle lavoratrici del Centro Diurno “Terzilio Rossi” di Caprese in scioperoLe lavoratrici del Centro Diurno “Terzilio Rossi” di Caprese, supportate da Uiltucs Toscana, sono scese in sciopero l’11 dicembre 2025 a causa di mesi di ritardi, silenzi e inadempienze contrattuali.

