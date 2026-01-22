Cent’anni senza Golgi raffica di eventi

Nel 2026 si ricorderà il centenario della morte di Camillo Golgi, figura di rilievo nella storia della medicina e della biologia. Nato nel 1843, Golgi è stato il primo italiano a ricevere il Premio Nobel per la Medicina nel 1906. Un programma di eventi celebrativi accompagnerà questo anniversario, sottolineando l’importanza delle sue scoperte e il suo contributo alla scienza.

Il 2026 sarà l’anno golgiano: un programma di celebrazioni sarà dedicato al centenario della morte di Camillo Golgi (1843-1926) (nella foto) figura che ha segnato in modo indelebile la storia della medicina e della biologia mondiale, primo italiano a ricevere il Premio Nobel per la Medicina nel 1906. Momento centrale delle celebrazioni sarà la Golgi lecture, una conferenza annuale che vedrà protagonista uno scienziato di fama internazionale nel campo delle neuroscienze o della biologia cellulare, al quale il rettore dell’ Università di Pavia, Alessandro Reali, conferirà la medaglia teresiana, la massima onorificenza che l’Ateneo attribuisce a personalità di eccezionale valore scientifico e culturale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

