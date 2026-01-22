Cena e pranzo a tema sui colli Euganei | la proposta del weekend a La Roccola di Cinto Euganeo

Scopri le proposte di La Roccola di Cinto Euganeo per il weekend sui Colli Euganei. L’azienda agricola offre un menu dedicato a pranzo e cena, ideale per godere dei sapori locali immersi nel paesaggio. Un’occasione per assaporare piatti tradizionali in un’atmosfera autentica, rispettando la natura e le tradizioni della zona.

Sui Colli Euganei non mancano le occasioni per pranzare e cenare immersi nel paesaggio, e l’azienda agricola La Roccola di Cinto Euganeo propone, come da tradizione, un menù ad hoc per il fine settimana.Ogni piatto viene abbinato a un vino prodotto dall’azienda stessa, offrendo così l’occasione.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Cena e pranzo a tema sui colli Euganei: la proposta del weekend a La Roccola di Cinto EuganeoScopri le proposte di La Roccola di Cinto Euganeo per un pranzo o una cena a tema sui Colli Euganei.

L'Epifania tra cibo e vino, la proposta del La Roccola di Cinto EuganeoL'Epifania è un momento di convivialità e tradizione.

