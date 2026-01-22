Cena del patrono 5mila euro al Progetto Sorriso

Come da consuetudine, l’amministrazione comunale di Sogliano al Rubicone organizza anche quest’anno la cena del patrono, un’occasione per riunire la comunità e condividere un momento di convivialità. La serata si svolge in un’atmosfera semplice e raccolta, con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza e sostenere il Progetto Sorriso, a cui sono destinati 5.000 euro.

Come da tradizione, anche quest’anno l’amministrazione comunale di Sogliano al Rubicone ha organizzato la cena del patrono, un momento informale per stare insieme e condividere una serata in compagnia. Martedì 20 gennaio presso la sede della Pro Loco di Sogliano in piazza Matteotti, la cena è stata offerta dalla stessa Pro Loco e, come lo scorso anno, la serata ha avuto anche un significato solidale. Il Comune ha effettuato una donazione di 5mila euro a favore dell’associazione ’ Progetto Sorriso ’, realtà di volontariato sammarinese profondamente legata alla figura di monsignore Pietro Sambi, nunzio apostolico e uomo di pace soglianese scomparso a Baltimora negli Usa il 27 luglio 2011. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cena del patrono, 5mila euro al Progetto Sorriso Leggi anche: Cena per Gaza. Raccolta fondi oltre i 5mila euro Lodi rende omaggio al patrono San Bassiano: distribuite 5mila porzioni di trippa. Fanfullino d’oro a Chiara ScottiLodi celebra il suo patrono San Bassiano con la distribuzione di 5. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. ️ Ieri abbiamo festeggiato il Santo Patrono di Sogliano al Rubicone: San Sebastiano. Come da tradizione, presso i locali della Pro Loco, dipendenti comunali, Sindaca e Assessori si sono ritrovati per la Cena del Patrono, un momento informale di convivialit - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.