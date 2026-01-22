Celebrazioni e messa per l’anniversario del bombardamento

Urbania si appresta a ricordare l’anniversario del bombardamento del 23 gennaio 1944, evento che segnò profondamente la storia della città. In questa giornata, si terranno celebrazioni e una messa per onorare la memoria delle vittime e riflettere sul passato, mantenendo vivo il ricordo di un episodio che ha segnato la comunità.

Urbania si prepara a vivere una giornata di profonda memoria collettiva nel ricordo del bombardamento del 23 gennaio 1944, una delle ferite più dolorose della storia cittadina. A distanza di 82 anni, domani, il Comune promuove un articolato Percorso della Memoria per onorare le vittime civili e riaffermare il valore della pace. Le iniziative si apriranno alle ore 11 nella Sala Paolo Volponi con un incontro dedicato alle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Omnicomprensivo della Rovere, in collaborazione con la Biblioteca comunale. Un momento di riflessione rivolto alle giovani generazioni, chiamate a confrontarsi con la storia attraverso testimonianze, documenti e racconti.

