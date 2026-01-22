Celebrato il 194° anniversario della battaglia del Monte

Il 20 gennaio si è commemorato il 194° anniversario della battaglia del Monte a Cesena. L’evento si è svolto nel giardino dedicato, tra le vie Liguria e Torquato Tasso, alla presenza delle autorità locali. La cerimonia ha ricordato un episodio importante della storia risorgimentale e delle insurrezioni in Romagna durante il 1831-1832, collegandosi ai moti rivoluzionari di Parigi del luglio 1830.

Martedì pomeriggio, nel giardino della Battaglia del Monte (tra le vie Liguria e Torquato Tasso, in zona Fiorita) l'amministrazione comunale di Cesena, rappresentata dal vicesindaco Christian Castorri e dall'assessore alla Cultura Camillo Acerbi, ha celebrato il 194esimo anniversario della battaglia del 20 gennaio 1832, episodio di rilievo della storia risorgimentale, inserito nel contesto delle insurrezioni che tra il 1831 e il 1832 interessarono la Romagna, in seguito ai moti rivoluzionari di Parigi del luglio 1830. "Dal 2017 – ha commentato Castorri prima di deporre la corona commemorativa – riviviamo questo momento della storia di Cesena grazie all'impegno del comitato con cui oggi ci ritroviamo per questo importante anniversario.

