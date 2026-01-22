C’è molta Premier League in cima a questa Champions League

A una giornata dalla conclusione della fase a campionato, la Champions League mostra un forte predominio delle squadre inglesi. Cinque delle prime otto posizioni sono occupate da club provenienti dalla Premier League, indicando un livello elevato e una competitività significativa del calcio britannico anche in questa competizione europea. La situazione promette un finale appassionante e ricco di sorprese, con le squadre inglesi protagoniste di questa fase decisiva.

La Champions League maschile di calcio è a una giornata dal termine della sua fase a girone unico, e guardandone la classifica si nota facilmente una cosa: cinque delle prime otto classificate vengono dalla Premier League, il principale campionato inglese di calcio. Sono Arsenal, Liverpool, Tottenham, Newcastle e Chelsea. E poco sotto c’è pure il Manchester City. Nel girone unico ci sono 36 squadre e il City, quella inglese messa peggio, è 11esima: ha peraltro gli stessi punti del Chelsea (e di diverse altre squadre) ed è più indietro solo per via di una peggiore differenza tra gol segnati e gol subiti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

L’Arsenal può vincere Premier League e Champions LeagueL'Arsenal punta a grandi traguardi nella stagione 2025-2026, con l'ala Noni Madueke che esprime fiducia nelle possibilità dei Gunners di conquistare sia la Premier League che la Champions League.

