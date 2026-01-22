Il Napoli si sta preparando a finalizzare alcuni acquisti, dopo aver ceduto Lucca e Lang. L’obiettivo è rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, con particolare attenzione alle richieste di Antonio Conte. L’accordo con il giovane talento sembra ormai vicino, ma ci sono ancora alcuni dettagli da definire prima di ufficializzare il trasferimento. La società lavora con attenzione per completare il mercato nel modo più efficace possibile.

Il Napoli, con l’addio di Lucca e Lang, proverà a chiudere colpi in entrata da poter regalare ad Antonio Conte. I nomi che orbitano attorno al club sono ormai noti da tempo, su uno in particolare si sarebbe posata non soltanto l’attenzione della dirigenza ma anche l’effettiva volontà da parte del club di andare a chiudere. Napoli su Giovane, arrivano le ultime. Stando a quanto riportato da Niccolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, il Napoli sarebbe vicinissimo a Giovane del Verona. Ma cosa manca effettivamente per andare a formalizzare la trattativa per portarlo all’ombra del Vesuvio? “Il Napoli ha offerto al Verona un prestito con opzione di acquisto per la firma di Giovane, ma l’Hellas chiede un obbligo di riscatto per cederlo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “C’è l’accordo!”: Napoli su Giovane, ecco cosa manca per chiudere l’affare

Leggi anche: Fullkrug Milan, la fumata bianca in questa trattativa è sempre più vicina. Ecco cosa manca per chiudere l’affare

Calciomercato Milan, Fullkrug ai dettagli: ecco cosa manca per chiudere l’accordoIl calciomercato del Milan si avvicina a una svolta con Fullkrug, ma alcuni dettagli devono ancora essere definiti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: L'Ue firma l'accordo con i Paesi del Mercosur: ecco cosa c'è in ballo (e cosa ci aspetta ora); Firma del Mercosur, l'impatto del'accordo UE-America Latina; Mercosur, cosa prevede l'accordo e cosa succede dopo lo stop del parlamento e il rinvio alla Corte Ue; L'Ue scommette sul Mercosur, ma gli euroscettici remano contro.

Ue-Mercosur, c’è l’accordo che sfida i dazi Usa: quando entrerà in vigoreAccordo Ue-Mercosur raggiunto dopo 26 anni di negoziati. La Commissione parla di vantaggi, mentre proseguono le proteste. Ecco i prossimi step ... quifinanza.it

Commissioni in Regione Campania, c’è l’intesa: fuori Sinistra e Mastella, duello su sanità e bilancio«L’accordo è chiuso», esultano alcuni esponenti della maggioranza. Ma a ben vedere l’intesa è stata trovata solo su quante presidenze vanno ad ogni ... ilmattino.it

Il Napoli ha trovato l'accordo con il Nottingham Forest per la cessione di Lorenzo Lucca. #ANSA - facebook.com facebook

Accordo tra Napoli e Galatasaray: Lang lascia gli azzurri dopo una prima parte di stagione negativa x.com