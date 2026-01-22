C’è già un altro Minnesota per la caccia dell’Ice si chiama Maine

Il Maine si sta affermando come nuova destinazione per l’attività dell’Ice, sostituendo il Minnesota, ormai sotto pressione. La crescente preoccupazione tra la popolazione locale e le voci di possibili trasferimenti di gruppi paramilitari hanno contribuito a questa attenzione. In un contesto di tensione e incertezza, è importante monitorare gli sviluppi e comprendere le dinamiche che interessano questa regione.

È il Maine il nuovo obiettivo dell’Ice. Mentre la pressione sul Minnesota si faceva sempre più asfissiante, per giorni è sembrato che una psicosi di massa avesse colpito lo stato più a nord-est degli Stati Uniti, con la popolazione sempre più convinta che i paramilitari di Gregory Bovino si sarebbero a breve trasferiti dalle loro parti. La governatrice democratica Janet Mills e i sindaci delle città più popolose avevano preso posizione con comunicati ufficiali, le associazioni di sostegno agli immigrati avevano organizzato linee telefoniche alle quali rivolgersi in caso di avvistamento delle pattuglie federali, e sui quotidiani locali si pubblicavano manuali su come comportarsi in caso di controlli improvvisi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Proteste in Minnesota contro gli agenti dell’Ice. Il governatore mobilita la Guardia NazionaleIl governatore del Minnesota, Tim Walz, ha ordinato la mobilitazione della Guardia Nazionale in risposta alle proteste in corso nello Stato.

Minnesota, assaltata chiesa: nel mirino pastore accusato di essere responsabile dell'ICEUn gruppo di manifestanti ha interrotto una funzione religiosa alla Cities Church di St.

Minnesota Pogrom. Un anziano uomo Hmong sequestrato nella sua casa e portato via nel gelido senza concedergli di vestirsi. Le squadracce hanno sfondato la porta e minacciato i famigliari con le armi. Tutto un "equivoco" pare cercassero qualcun altro (sen - facebook.com facebook