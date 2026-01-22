Cavallo precipita per 200 metri nel dirupo | maxi intervento di otto ore per portarlo in salvo

Un cavallo è precipitato per oltre 200 metri in un dirupo e ha richiesto un intervento di soccorso complesso. Per circa otto ore, i Vigili del Fuoco hanno operato in un’area impervia per mettere in sicurezza e recuperare l’animale. L’intervento, conclusosi solo in serata, ha rappresentato uno sforzo coordinato in condizioni difficili, dimostrando l’impegno delle squadre di emergenza nel garantire la sicurezza degli animali e delle persone.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.