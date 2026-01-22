Cavallo precipita per 200 metri nel dirupo | maxi intervento di otto ore per portarlo in salvo
Un cavallo è precipitato per oltre 200 metri in un dirupo e ha richiesto un intervento di soccorso complesso. Per circa otto ore, i Vigili del Fuoco hanno operato in un’area impervia per mettere in sicurezza e recuperare l’animale. L’intervento, conclusosi solo in serata, ha rappresentato uno sforzo coordinato in condizioni difficili, dimostrando l’impegno delle squadre di emergenza nel garantire la sicurezza degli animali e delle persone.
Otto ore di lavoro in una zona impervia per salvare un cavallo precipitato per oltre 200 metri. È servito un maxi intervento dei Vigili del Fuoco, conclusosi solo alle 22 di sera, per recuperare l'animale caduto in un dirupo. Le squadre, aiutate anche da uno scavatore, sono riuscite nell'impresa.🔗 Leggi su Forlitoday.it
