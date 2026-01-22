Catherine, con il suo messaggio di vicinanza, annuncia una presenza importante in città sabato prossimo. La sua testimonianza, condivisa nel freddo di New York, riflette un legame forte e duraturo, anche in momenti difficili come la perdita del marito Rocco. Un gesto che sottolinea l’importanza di rimanere uniti e vicini alle persone care, mantenendo vivo il senso di comunità.

Firenze, 22 gennaio 2026 – Una promessa snocciolata nel gelo di New York che fa il pari con quello del cuore per la perdita del marito Rocco. La fa la signora Catherine che risponde sicura a una domanda diretta. “Ci resterete vicino?”. “Certo che rimarremo vicini a Firenze – le sue parole – intanto arriviamo sabato”. Uno spicciolo di parole nel dolore del momento ma insieme anche un messaggio forte e inequivocabile. La famiglia Commisso resta e resterà profondamente legata alla Fiorentina e al suo mondo. Catherine ha ricevuto l’abbraccio forte della sindaca Sara Funaro che ha voluto in ogni modo essere presente alle esequie del patron della Fiorentina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Catherine, il futuro è viola: “Restiamo vicini a voi. E sabato saremo in città”

