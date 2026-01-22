Catherine il futuro è viola | Restiamo vicini a voi E sabato saremo in città
Catherine, con il suo messaggio di vicinanza, annuncia una presenza importante in città sabato prossimo. La sua testimonianza, condivisa nel freddo di New York, riflette un legame forte e duraturo, anche in momenti difficili come la perdita del marito Rocco. Un gesto che sottolinea l’importanza di rimanere uniti e vicini alle persone care, mantenendo vivo il senso di comunità.
Firenze, 22 gennaio 2026 – Una promessa snocciolata nel gelo di New York che fa il pari con quello del cuore per la perdita del marito Rocco. La fa la signora Catherine che risponde sicura a una domanda diretta. “Ci resterete vicino?”. “Certo che rimarremo vicini a Firenze – le sue parole – intanto arriviamo sabato”. Uno spicciolo di parole nel dolore del momento ma insieme anche un messaggio forte e inequivocabile. La famiglia Commisso resta e resterà profondamente legata alla Fiorentina e al suo mondo. Catherine ha ricevuto l’abbraccio forte della sindaca Sara Funaro che ha voluto in ogni modo essere presente alle esequie del patron della Fiorentina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Assisi abbraccia il Papa: "Restiamo vicini alla gente"
Leggi anche: Consegnato il Tricolore all’Italia Team Olimpica e Paralimpica, Mattarella: “Saremo con voi interamente”
Argomenti discussi: Il futuro della Fiorentina. Nel segno della continuità: il ruolo chiave di Catherine; Fiorentina, il futuro è nelle mani di Catherine. E da febbraio c'è anche Paratici; Fiorentina, cosa succede dopo la morte di Commisso? La moglie Catherine e un futuro da scegliere; Il dopo Commisso alla Fiorentina: club per ora nelle mani della moglie Catherine e del figlio Giuseppe.
Catherine, il futuro è viola: Restiamo vicini a voi. E sabato saremo in cittàL’abbraccio tra la vedova di Commisso e la sindaca Sara Funaro. Era un uomo con il senso del rispetto. Lunedì la messa in suffragio in Duomo ... msn.com
Fiorentina, il futuro è nelle mani di Catherine. E da febbraio c'è anche ParaticiCommisso ha sempre smentito ogni voce di cessione, ora lo scenario potrebbe cambiare. Deciderà la moglie, compagna di una vita ... tuttosport.com
Fiorentina, il futuro è nelle mani di Catherine. E da febbraio c'è anche Paratici - facebook.com facebook
Il futuro della Fiorentina. Nel segno della continuità: il ruolo chiave di Catherine x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.