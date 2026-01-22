Il consigliere regionale del Pd Leonardo Catena esprime delusione per la risposta della sottosegretaria Silvia Luconi riguardo all’uso dei fondi pubblici e al festival

"Sul fascismo e sull’uso di denaro pubblico servono risposte, non tecnicismi". Il consigliere regionale del Pd Leonardo Catena si dice deluso dalla risposta di Silvia Luconi, sottosegretaria alla presidenza della giunta Acquaroli, alla sua interrogazione sul festival " Letture Maceratesi - Rassegna esplicita ". "La risposta è stata deludente: non chiarisce, elude – afferma Catena –. Ci viene spiegato che il contributo è "tecnicamente" non ancora erogato, che la Regione non entra nel merito e che tutto rientra nella cornice formale delle competenze. Una ricostruzione burocraticamente ordinata, ma politicamente vuota. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Catena (Pd): "Luconi elusiva sul fascismo"

Leggi anche: Vannacci riscrive il fascismo sul web. L’ira di Pd e Avs: Salvini non parla?

Leggi anche: Vannacci non vedrebbe il fascismo nemmeno nel fascismo

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Festival con ospiti vicini a CasaPound, Luconi risponde a Catena (Pd) "Macerata non ha ancora ricevuto il nostro contributo da 15mila euro". - facebook.com facebook