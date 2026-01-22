Castigliego Giovani democratici di Nuova Pescara | Le elezioni non devono fermare l' iter della fusione

Le prossime elezioni del 8 e 9 marzo a Pescara non devono interrompere il percorso di fusione tra i comuni. È importante mantenere il passo e proseguire con un processo che mira a migliorare l’efficienza amministrativa e i servizi per i cittadini, senza che le scadenze elettorali ne compromettano il completamento. Un impegno condiviso per garantire continuità e stabilità nel processo di integrazione.

Le nuove elezioni che si terranno nelle 23 sezioni di Pescara l’8 e il 9 marzo non diventino la scusa per fermare il processo di fusione. È l’appello che lancia Emanuele Castigliego, segretario dei Giovani democratici di Nuova Pescara prendendo quindi posizione sul dibattito nato attorno all’opportunità di proseguire nell’iter o no, come chiesto dalla compagine di Montesilvano di Fratelli d’Italia e rilanciato ancora una volta dal presidente del consiglio comunale di Spoltore Lucio Matricciani. Le nuove elezioni per Castigliego “non possono e non devono” fermare il processo. Anzi, “il Comune deve continuare a operare con continuità istituzionale, utilizzando questa fase per lavorare in modo serio e costruttivo al superamento delle criticità ancora aperte, a partire da quelle evidenziate dalle amministrazioni di Montesilvano e Spoltore.🔗 Leggi su Ilpescara.it

