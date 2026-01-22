La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di condanna a 5 anni e 8 mesi per Lorena Lanceri, ritenuta troppo lieve per il favoreggiamento aggravato nei confronti di Matteo Messina Denaro. La decisione nasce dal ricorso della Procura generale di Palermo, che contestava una pena considerata insufficiente. La vicenda richiede ora un nuovo pronunciamento giudiziario, evidenziando l’importanza di un adeguato inquadramento penale nei casi di questo genere.

Troppo pochi 5 anni e 8 mesi per l’amante di Matteo Messina Denaro, la contestazione di favoreggiamento aggravato va rivista in pejus: la Cassazione accoglie il ricorso della Procura generale di Palermo contro Lorena Lanceri e annulla con rinvio una sentenza ritenuta troppo benevola nei suoi confronti. La Corte d’appello del capoluogo siciliano aveva infatti modificato l’imputazione per la donna, derubricandola da concorso esterno in associazione mafiosa: di conseguenza aveva ridotto la pena, riducendola da 13 anni e 4 mesi, appunto, a 5 e 8 mesi. Il ricorso della Procura e il possibile aggravamento I supremi giudici chiedono però alla Corte siciliana di tornare su questo aspetto particolare e di rivalutare l’accusa a carico dell’imputata, ma in senso potenzialmente peggiorativo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Cassazione: pena troppo lieve per l’amante di Messina Denaro, processo da rifare

Stop alla condanna dell'amante di Messina Denaro, la Cassazione: "Accusa va cambiata"La Cassazione ha deciso di rinviare nuovamente la questione riguardante l’amante di Messina Denaro, chiedendo alla corte di Palermo di riconsiderare l’accusa.

La Cassazione annulla la condanna all'amante di Matteo Messina Denaro: va rivista l'accusaLa Cassazione ha annullato con rinvio la condanna di Lorena Lanceri, accusata di favoreggiamento aggravato nei confronti di Matteo Messina Denaro.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Graduazione della pena: discrezionalità del giudice; L'omicidio dopo la rissa in discoteca, aumentata la pena per il killer di Lino Celesia; Omicidio Celesia, in Appello condanna più aspra per l’assassino; Inammissibilità ricorso per pena eccessiva: Cassazione.

Cassazione: pena troppo lieve per l’amante di Messina Denaro, processo da rifareTroppo pochi 5 anni e 8 mesi per l’amante di Matteo Messina Denaro , la contestazione di favoreggiamento aggravato va rivista in pejus: la Cassazione ... gazzettadelsud.it

Cassazione: La colpa lieve non è penale se il medico ha seguito le linee guida accreditateDepenalizzata la colpa lieve del medico quando il caso si colloca all'interno dell'area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica ... quotidianosanita.it

+ Appendino, condanna a un anno e 5 mesi: definitiva in Cassazione + La Cassazione ha confermato la condanna per Chiara Appendino e l’ex capo di Gabinetto Paolo Giordana per la tragedia di Piazza San Carlo. La pena dell'ex sindaco, già ridotta in Appe - facebook.com facebook

La Cassazione: sì allo sconto di pena (lieve) per il boss Sinesi x.com