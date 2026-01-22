Caso Yara Bossetti | Io innocente chiederemo nuove indagini

Massimo Bossetti ribadisce la propria innocenza e desidera che venga condotta una nuova operazione di indagine sull'omicidio di Yara Gambirasio. La richiesta si inserisce nel continuo tentativo di chiarire la propria posizione e di fare luce su una vicenda ancora aperta. La sua posizione viene reiterata pur mantenendo un atteggiamento di rispetto verso le procedure giudiziarie.

(Adnkronos) – Non smette di dichiararsi innocente Massimo Bossetti che chiede di tornare a indagare sull'omicidio di Yara Gambirasio. In un'intervista esclusiva a Porta a Porta, chiede di riaprire il caso giudiziario, culminato con la condanna definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. "So che ci sono 54 campioni di Dna, depositati all'ufficio corpo di reato a temperatura ambiente", premette a Bruno Vespa. "Non so cosa ci si possa trovare, non so quanto ci sia di utile, ma spero vivamente con le metodiche di oggi, visto che la scienza è molto più evoluta, si possa ritrovare ancora qualcosa di nuovo".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Bossetti a 'Porta a Porta' chiede nuove indagini su YaraMassimo Bossetti, ospite a 'Porta a Porta', ha annunciato che, attraverso il suo avvocato, presenterà una richiesta di riapertura delle indagini relative al caso Yara Gambirasio.

