Caso vicino al prestito al Monza Già venduti 5300 biglietti

Lo scorso fine settimana, il Modena ha aperto le porte del proprio campo Zelocchi, attirando circa duecento tifosi. Nonostante il cielo grigio e le temperature basse, l'interesse per l’allenamento è stato significativo, dimostrando l’attaccamento dei supporter alla squadra. Intanto, il Monza ha già venduto 5.300 biglietti per il prossimo match, segnale di un entusiasmo crescente tra i tifosi e di un’attesa crescente per le prossime sfide.

Il sole era pallido e certamente scaldava ben poco un pomeriggio sferzato a tratti da aria fredda, ma nonostante ciò c’erano almeno duecento persone ad assistere all’ allenamento a porte aperte del Modena al campo Zelocchi. Con il presidente Carlo Rivetti attento a bordo campo, la squadra ha lavorato agli ordini di mister Sottil svolgendo più che altro esercizi di ordine tattico, seguiti dalla consueta partitella a ranghi contrapposti. Presente alla seduta anche il giovanissimo Fabbri, classe 2009, mezzala della Primavera di cui si dice un gran bene. Sersanti ha lavorato invece a parte, e si spera in un suo recupero per portarlo almeno in panchina sabato al Braglia contro il Palermo, anche se il suo rientro potrebbe essere posticipato, prudentemente, al prossimo 31 gennaio ad Empoli; lavoro differenziato anche per Zampano, che sta gestendo un piccolo problema al flessore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

