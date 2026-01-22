Caso Signorini | i legali denunciano Google per la mancata rimozione dei contenuti diffamatori

La disputa legale tra Alfonso Signorini e Fabrizio Corona si estende alla piattaforma Google, accusata di non aver rimosso contenuti diffamatori. I legali delle parti hanno formalmente denunciato il motore di ricerca, evidenziando la necessità di un intervento più tempestivo per tutelare la reputazione dei soggetti coinvolti. Questa vicenda evidenzia le sfide legate alla gestione dei contenuti online e alle responsabilità delle piattaforme digitali.

La vicenda giudiziaria che coinvolge Alfonso Signorini e Fabrizio Corona si arricchisce di un nuovo capitolo. I legali del conduttore, Domenico Aiello e Daniela Missaglia, hanno sporto denuncia nei confronti di Google Italia e Google Ireland, accusando il colosso tecnologico di non aver rimosso contenuti diffamatori e documenti ottenuti in maniera illecita. La denuncia ai giganti del web. Secondo quanto riportato dai legali, Google non avrebbe ottemperato alle ripetute richieste di rimozione di materiali compromettenti diffusi da Corona attraverso il suo programma televisivo Falsissimo e su YouTube. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Caso Signorini, i legali all'attacco dei colossi del web: 'Bloccate Falsissimo e rimuovete i contenuti di Corona'Gli avvocati di Alfonso Signorini hanno inviato richieste ufficiali a Facebook, YouTube, Instagram, TikTok e Google, chiedendo di bloccare e rimuovere i contenuti diffusi da Fabrizio Corona, in particolare quelli relativi al format "Falsissimo".

Falsissimo, gli avvocati di Signorini chiedono lo stop: "Contenuti diffamatori". Corona replica: "Trattative non ne facciamo"La controversia tra Fabrizio Corona e gli avvocati di Alfonso Signorini si intensifica, con quest'ultimi che chiedono di bloccare la nuova puntata di "Falsissimo" per presunti contenuti diffamatori.

