Caso Signorini Fabrizio Corona | Nessuna differenza con editto bulgaro

Il caso di Fabrizio Corona ha riacceso il dibattito sulle restrizioni alla libertà di stampa e di espressione in Italia. Corona denuncia un trattamento simile all’“editto bulgaro” di Berlusconi, sottolineando come nel passato siano stati censurati giornalisti e comici con modalità simili. La questione solleva interrogativi sulla tutela della libertà di opinione e sui limiti alla libertà di stampa nel contesto attuale.

“Non c’è alcuna differenza con l’editto bulgaro di Berlusconi. Lo facevano con Biagi, Luttazzi e Santoro e oggi lo fanno con me, dovreste gridare allo scandalo. Tu chiami la Dda per farmi chiudere i social? Io ti rovino”. Lo ha detto Fabrizio Corona, arrivando in tribunale a Milano dopo il ricorso presentato dai legali di Alfonso Signorini, avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, per bloccare la seconda puntata di ‘Falsissimo’, attesa per il prossimo 26 gennaio e “rimuovere i contenuti già diffusi”. Oltre al ricorso dei legali di Signorini, nei giorni scorsi, Mediaset ha presentato alla Dda un esposto contro Corona. 🔗 Leggi su Lapresse.it

