Caso Signorini Fabrizio Corona in tribunale | Nessuna differenza con editto bulgaro

Fabrizio Corona si è presentato in tribunale commentando il caso Signorini, paragonandolo all’editto bulgaro di Berlusconi. Secondo l’ex paparazzo, le modalità di censura sarebbero analoghe a quelle adottate in passato contro giornalisti e conduttori, come Biagi, Luttazzi e Santoro. Corona sottolinea come tali pratiche siano ancora oggi presenti, invitando a riflettere sulla libertà di stampa e sui limiti alla libertà di espressione.

“Non c’è alcuna differenza con l’editto bulgaro di Berlusconi. Lo facevano con Biagi, Luttazzi e Santoro e oggi lo fanno con me, dovreste gridare allo scandalo. Tu chiami la Dda per farmi chiudere i social? Io ti rovino”. Lo ha detto Fabrizio Corona, arrivando in tribunale a Milano dopo il ricorso presentato dai legali di Alfonso Signorini, avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, per bloccare la seconda puntata di ‘Falsissimo’, attesa per il prossimo 26 gennaio e “rimuovere i contenuti già diffusi”. Oltre al ricorso dei legali di Signorini, nei giorni scorsi, Mediaset ha presentato alla Dda un esposto contro Corona. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Caso Signorini, Fabrizio Corona in tribunale per l'interrogatorio

