Caso Garlasco avvocati Stasi | Cercano prove contro Alberto è scontro con la famiglia Poggi

Nel caso Garlasco, gli avvocati di Stasi affermano che si cercano prove contro Alberto, scatenando uno scontro con la famiglia Poggi. La vicenda si configura come un complesso intreccio di perizie e interpretazioni, con accuse che sembrano andare oltre quanto stabilito in sentenza. Una fase giudiziaria caratterizzata da tensioni e interrogativi ancora irrisolti, che richiede attenzione e analisi approfondite.

Nuovo terremoto giudiziario: tra perizie "raccapriccianti" e la caccia a un movente mai scritto in sentenza. La famiglia Poggi non arretra Il giallo di Garlasco non finisce mai. Nonostante una condanna definitiva, il caso continua a bruciare sotto la cenere di aule giudiziarie e perizie tecniche. Oggi, lo scontro si sposta su un terreno sensibilissimo: il perché del delitto. La famiglia Poggi ha presentato due nuove consulenze che puntano a ricostruire la dinamica dell'omicidio, ma soprattutto a dare corpo a quel movente che finora è rimasto solo un'ipotesi teorica. Gli avvocati di Alberto Stasi hanno ufficialmente contestato le conclusioni emerse dai legali della famiglia Poggi riguardo a presunti file pornografici trovati sul computer di Chiara. A Garlasco, i Poggi stanno predisponendo una nuova perizia nel caso Stasi. Alberto Stasi in aula ma la famiglia Poggi rompe il silenzio. L'aggressione iniziata in cucina, le nuove analisi sul pc di Alberto. Delitto di Garlasco, una nuova svolta nel caso e l'omicidio Chiara Poggi. La mossa degli avvocati di Alberto Stasi. Avvocati di Alberto Stasi contro i legali della famiglia Poggi sul caso del delitto di Garlasco: nota sui file pornografici trovati nel pc. I legali di Alberto Stasi rispondono agli avvocati della famiglia Poggi e annunciano: "Faremo accertamenti sul pc di Chiara".

