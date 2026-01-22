caso epstein camera usa avvia procedimento contro i clinton

La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha avviato un procedimento per oltraggio al Congresso nei confronti di Bill e Hillary Clinton, nell’ambito di un’indagine legata al caso Epstein. La misura rappresenta un passo formale nel quadro delle attività di controllo e scrutinio delle figure pubbliche coinvolte in questioni di interesse nazionale. La situazione rimane sotto osservazione, con sviluppi che potrebbero influenzare il panorama politico statunitense.

WASHINGTON – I repubblicani della Camera hanno avviato un procedimento per oltraggio al Congresso contro Bill e Hillary Clinton. L’ex coppia presidenziale si è rifiutata di testimoniare nell’ambito dell’indagine sul caso Jeffrey Epstein. (ANSA) 14 gennaio – Bill e Hillary Clinton hanno rifiutato di testimoniare nell’ambito dell’indagine alla Camera su Jeffrey Epstein, in sfida alle minacce di oltraggio al Congresso avanzate dal repubblicano James Comer. “Ogni persona deve decidere quando ha visto o sopportato abbastanza ed è pronta a combattere per questo Paese, per i suoi principi e per il suo popolo, a prescindere dalle conseguenze. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

