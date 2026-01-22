A Caserta, il CEFIM chiude i battenti, lasciando circa 250 pazienti senza assistenza e circa 50 lavoratori senza occupazione. La decisione segna la fine di un importante centro di riabilitazione, con conseguenze significative per la comunità locale. Questa chiusura rappresenta un momento di riflessione sulla continuità e l’offerta dei servizi di assistenza nel territorio.

Tempo di lettura: 3 minuti Caserta perde uno dei suoi storici punti di riferimento nel settore della riabilitazione. Il CEFIM, struttura sanitaria accreditata e attiva da anni nel cuore della città, è stato ufficialmente avviato alla liquidazione giudiziale dopo il fallimento della società proprietaria, riconducibile ai fratelli Giovanni Santangelo e Maria Paola Santangelo. Una chiusura annunciata, ma mai comunicata con trasparenza, che lascia dietro di sé un pesante bilancio sociale e sanitario. Alla base del tracollo, secondo quanto emerso, divergenze insanabili nella gestione e nella governance societaria, che avrebbero reso impossibile qualsiasi ipotesi di rilancio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Caserta, chiude il CEFIM: 250 pazienti senza cure e 50 lavoratori nel limbo

