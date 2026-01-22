Casa Margherita per il dopo di noi Residenza per l’autonomia dei disabili

Da lanazione.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Casa Margherita, a Castelfranco, è una residenza dedicata al

CASTELFRANCO Ecco Casa Margherita, nuova residenza destinata alla sperimentazione di progetti individuali di autonomia abitativa, lavorativa e sociale di persone con disabilità. Nasce in via Vittorio Emanuele a Castelfranco. Soddisfazione da parte dell’associazione Famiglie Handicappati. "La Società della salute Empolese-Valdarno e l’amministrazione comunale di Castelfranco – si legge in una nota dell’associazione Famiglie Handicappati – hanno annunciato per domani, venerdi, alle 16, l’inaugurazione. Per la nostra associazione è un grande giorno, un nuovo traguardo raggiunto dall’inizio della nostra attività nel 1978". 🔗 Leggi su Lanazione.it

casa margherita per il dopo di noi residenza per l8217autonomia dei disabili

© Lanazione.it - Casa Margherita per il "dopo di noi". Residenza per l’autonomia dei disabili

Contributi per l'assistenza dei disabili: pubblicato il bando per il "Dopo di Noi", oltre 166 mila euro a disposizioneIl Comune ha pubblicato il bando per i contributi del “Dopo di Noi” 2021, destinati a sostenere le persone con disabilità prive di supporto familiare.

Leggi anche: Inclusione e autonomia a Lissone. La nuova casa ospiterà 6 disabili

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Casa Margherita per il dopo di noi. Residenza per l’autonomia dei disabili; Casa della Comunità di Castelfranco Emilia, al via piano di interventi per ammodernare la struttura; Fuori di teatro – stagione teatrale 2026; Renzi lancia la Margherita 4.0: 'Insieme con i delusi del Pd'.

casa margherita per ilItalia viva, Renzi lancia Casa Riformista e demolisce il Pd: Margherita 4.0 aperta a chi non crede più nei demComincia in ritardo di circa 30 minuti, la 14esima assemblea nazionale di Italia Viva a Milano. E comincia con un post sarcastico su X: Italia ... msn.com

Casa della Comunità di Castelfranco Emilia, al via piano di interventi per ammodernare la strutturaUn presidio sanitario fondamentale per il territorio ancora più moderno e accessibile alla popolazione. Anche la Casa della Comunità ‘Regina Margherita’ di Castelfranco Emilia dà il via ad un piano di ... sassuolo2000.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.