Casa Margherita, a Castelfranco, è una residenza dedicata al

CASTELFRANCO Ecco Casa Margherita, nuova residenza destinata alla sperimentazione di progetti individuali di autonomia abitativa, lavorativa e sociale di persone con disabilità. Nasce in via Vittorio Emanuele a Castelfranco. Soddisfazione da parte dell’associazione Famiglie Handicappati. "La Società della salute Empolese-Valdarno e l’amministrazione comunale di Castelfranco – si legge in una nota dell’associazione Famiglie Handicappati – hanno annunciato per domani, venerdi, alle 16, l’inaugurazione. Per la nostra associazione è un grande giorno, un nuovo traguardo raggiunto dall’inizio della nostra attività nel 1978". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa Margherita per il "dopo di noi". Residenza per l’autonomia dei disabili

Contributi per l'assistenza dei disabili: pubblicato il bando per il "Dopo di Noi", oltre 166 mila euro a disposizioneIl Comune ha pubblicato il bando per i contributi del “Dopo di Noi” 2021, destinati a sostenere le persone con disabilità prive di supporto familiare.

Leggi anche: Inclusione e autonomia a Lissone. La nuova casa ospiterà 6 disabili

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Casa Margherita per il dopo di noi. Residenza per l’autonomia dei disabili; Casa della Comunità di Castelfranco Emilia, al via piano di interventi per ammodernare la struttura; Fuori di teatro – stagione teatrale 2026; Renzi lancia la Margherita 4.0: 'Insieme con i delusi del Pd'.

Italia viva, Renzi lancia Casa Riformista e demolisce il Pd: Margherita 4.0 aperta a chi non crede più nei demComincia in ritardo di circa 30 minuti, la 14esima assemblea nazionale di Italia Viva a Milano. E comincia con un post sarcastico su X: Italia ... msn.com

Casa della Comunità di Castelfranco Emilia, al via piano di interventi per ammodernare la strutturaUn presidio sanitario fondamentale per il territorio ancora più moderno e accessibile alla popolazione. Anche la Casa della Comunità ‘Regina Margherita’ di Castelfranco Emilia dà il via ad un piano di ... sassuolo2000.it

In via Risorgimento, nel cuore vivo di Margherita di Savoia, dove il mare è una presenza quotidiana e il centro pulsa di energia, esiste una casa che non si limita a offrire spazio, ma regala un modo di vivere. Qui tutto è vicino, tutto è comodo, e ogni giornata pu - facebook.com facebook