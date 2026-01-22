L’Ance Emilia valuta positivamente il dialogo con il Comune sulla variante al Pug, ritenendo fondamentale un adeguato dimensionamento delle soglie Ers. Presidente Stefano Betti sottolinea l’importanza di un confronto costruttivo tra amministrazione e imprese per garantire proposte realizzabili e sostenibili, evitando soluzioni che rischino di rimanere solo sulla carta. La collaborazione rappresenta un passo importante per lo sviluppo urbanistico e il benessere della città.

Bologna, 22 gennaio 2026 – Presidente Stefano Betti, come giudica l’Ance la variante al Pug (Piano urbanistico generale, ndr) presentata dal Comune che tanto dibattito ha suscitato in città in questi giorni? "Come Ance Emilia giudichiamo positivo che l’Amministrazione abbia scelto il confronto con la città e con le imprese: è l’unico modo per arrivare a una variante che non sia solo ‘giusta nelle intenzioni’, ma anche attuabile. Il nostro contributo nasce da una responsabilità che sentiamo forte: le imprese di costruzione sono un presidio industriale e sociale del territorio, che investe, crea lavoro, innova in sicurezza, qualità e sostenibilità, e rende possibili rigenerazione urbana, efficientamento energetico e nuova offerta abitativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Casa e variante al Pug, parla Ance Emilia. Betti: “Serve un adeguato dimensionamento delle soglie Ers”

Variante al Pug, ingegneri e architetti: “Serve dialogo con il Comune”Gli ordini degli ingegneri e degli architetti sottolineano l’importanza di un dialogo costruttivo con il Comune riguardo alla variante al piano urbanistico.

Affitti brevi e variante al Pug, dopo lo stop del Consiglio di Stato il Comune è pronto a riattivare l’iterDopo la sentenza del Consiglio di Stato, il Comune di Bologna si prepara a riattivare l’iter riguardante gli affitti brevi e la variante al Pug.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Casa, la variante al Piano. Lisei: Bloccherà la città a vantaggio dei ricchi; Variante al Pug, ingegneri e architetti: Serve dialogo con il Comune; Casa di Comunità santenese. Perizia suppletiva e di variante numero 1; Emergenza casa, in 10 anni serviranno più di 3 mila alloggi: si punta a recuperare il 30% di quelli sfitti. Sul Bondone fabbisogno ricettivo stimato in 270-400 posti letto.

La casa (servono più di 3 mila alloggi) e si punta a recuperare il 30% di quelli sfitti: inizia la fase operativa della variante strategica al PrgTRENTO. Inizia la fase operativa della variante strategica al piano regolatore generale: dopo l'avvio nel 2024 del percorso di revisione strategica, il 2025 è stato dedicato alla costruzione attravers ... ildolomiti.it

Casa, la variante al piano. Lisei: Bloccherà la città a vantaggio dei ricchiIl senatore di FdI: Lepore deve smettere di perseguire soltanto le ideologie. Gli ordini professionali vanno ascoltati, non è la prima volta che vengono ignorati. Alzare le quote Ers e applicare la ‘ ... msn.com

Pangoccioli fatti in casa, la ricetta, i trucchi e la variante Bimby Una ricetta diventata famosa negli anni 90 grazie al Mulino Bianco, i pangoccioli sono delle piccole broche con le gocce di cioccolato. Ingredienti Per il lievitino Farina Manitoba 95 g Acqua tiepida - facebook.com facebook

#Terni, casa #vacanze al ‘ #Tulipano’: ok alla variante #urbanistica, chiusa la conferenza di servizi x.com