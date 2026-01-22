Casa Beppe Sala | Il Governo si è accorto che serve un Piano Casa ma è troppo timido

Il Governo ha riconosciuto l’importanza di sviluppare un Piano Casa nazionale, evidenziando la necessità di interventi strutturali nel settore abitativo. Tuttavia, molte proposte risultano ancora troppo prudenziali rispetto alle reali esigenze del mercato e delle famiglie italiane. Una strategia più decisa potrebbe favorire la riqualificazione, l’efficienza energetica e l’accessibilità delle abitazioni, contribuendo a risolvere criticità storiche del settore.

"Finalmente, da qualche tempo, anche il nostro Governo si è accorto che c'è bisogno di un Piano Casa nazionale. È un po' timido, forse anche troppo timido, viste le scarse risorse che intendono mettere in campo, quanto meno se ne sono accorti". Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala

Ora è chiaro che il piano casa del governo si tradurrà in una speculazione. E le opposizioni? Il silenzio si capisceIl Piano Casa del governo Meloni-Salvini sta suscitando dubbi sulla sua reale finalità e possibili conseguenze.

