carta acquisti 2026 quali sono i requisiti e come va richiesto il contributo da 480 euro

La Carta Acquisti 2026 permette ai soggetti ammessi di ricevere un contributo di 480 euro, da utilizzare per spese di prima necessità come alimentari, farmaci e utenze. Per ottenere questa agevolazione, è necessario rispettare determinati requisiti e seguire le procedure di richiesta previste dall’INPS o altri enti competenti. In questa guida, troverai tutte le informazioni utili per comprendere i requisiti e come presentare la domanda per il contributo.

Confermata anche per il 2026 la Carta Acquisti, grazie alla quale vengono messi a disposizione 480 euro per fare la spesa, acquistare medicinali e pagare le bollette. Gli accrediti vengono effettuati nei mesi dispari (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre). Chi vuole ricevere il contributo senza interruzione da inizio anno dovrebbe aggiornare l’ Isee il prima possibile. Il ministero dell’Economia e delle Finanze, negli ultimi giorni, ha provveduto a pubblicare all’interno del proprio portale i moduli necessari per ottenere la Carta Acquisti e il relativo contributo. A cosa serve la carta acquisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Verifica le soglie di reddito aggiornate e utilizza la nuova modulistica per ottenere il beneficio della Carta Acquisti 2026. #Economia facebook

Carta Acquisti per spesa e bollette: online i moduli per ricevere il contributo. I cittadini di età pari o superiore ai 65 anni e i genitori di bambini sotto i 3 anni potranno ricevere un accredito di 80 euro. #CartaAcquisti Per saperne di più mef.gov.it/focus/Carta-Ac x.com