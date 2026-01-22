Carolina Kostner si racconta | Pattinare è sospendere il tempo Mi piace fare l’orto e cucinare

Carolina Kostner, campionessa di pattinaggio artistico, condivide momenti della sua vita oltre la pista. Tra le sue passioni ci sono l’orto e la cucina, attività che le permettono di trovare equilibrio e serenità. Con una carriera ricca di successi, tra cui il bronzo alle Olimpiadi di Sochi 2014, Kostner ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello sport, dimostrando che la dedizione e la semplicità sono alla base dei grandi traguardi.

L'abbiamo vista incantare tutti gli stadi del ghiaccio del mondo durante gli anni di attività. L'abbiamo vista conquistare medaglie storiche, una su tutte il bronzo alle Olimpiadi di Sochi 2014. Poi l'abbiamo apprezzata, applaudita e lodata durante gli spettacoli. E adesso, nel 2026, ci emozioniamo ancora guardandola in più vesti, che sia da allenatrice o da accompagnatrice della squadra azzurra non fa differenza. Carolina Kostner ha lasciato un segno indelebile nella storia del pattinaggio artistico e continuerà a farlo, anche in altri ruoli. L'ex Campionessa è stata intercettata da Chiara Siani nell'ultima puntata di Ginnasticomania, trasmissione in onda sul canale YouTube di OA Sport, in occasione di Bol On Ice, celeberrimo gala che si svolge ogni anno nella provincia di Bologna, nello specifico a Casalecchio Di Reno.

