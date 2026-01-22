Carnate riprende il processo sul treno fantasma deragliato nel 2020 Sentito il capostazione che evitò la strage

A Carnate, è ripreso oggi al Tribunale di Monza il processo riguardante il deragliamento del treno Trenord nel 2020. Sono coinvolti il capotreno, il macchinista, due addetti alla manutenzione e due dirigenti, accusati di vari illeciti tra cui disastro colposo e tentato depistaggio. L'udienza si concentra sull'ascolto del capostazione, figura chiave che evitò una possibile tragedia.

Carnate (Monza Brianza), 22 Gennaio 2026 - È ripreso oggi al Tribunale di Monza il processo per il treno fantasma Trenord fatto deragliare a Carnate che vede imputati di disastro colposo e lesioni personali colpose il capotreno, il macchinista e due addetti alla manutenzione, mentre due dirigenti sono imputati di tentati depistaggio e frode. Davanti ai giudici il capostazione di Paderno Robbiate che quel 19 agosto 2020 è stato il primo ad accorgersi che il convoglio proveniente da Milano Porta Garibaldi e diretto a Paderno Robbiate, giunto a fine corsa alla stazione e destinato a tornare indietro sulla stessa tratta, si era invece rimesso in moto da solo perché gli addetti erano andati a bere il caffè.

