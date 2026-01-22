Carlomagno confessa | Non volevo perdere mio figlio

Claudio Carlomagno ha ammesso di aver ucciso Federica Torzullo, 41 anni, in un caso di femminicidio che ha attirato l’attenzione in Italia. Il gip ha convalidato il fermo, che include anche l’accusa di occultamento di cadavere. Si tratta di un episodio che solleva importanti riflessioni sulla violenza di genere e sulle misure di tutela.

«Si, l'ho uccisa io. Non volevo perdere l'affidamento di mio figlio». Il gip convalida il fermo di Claudio Carlomagno, accusato di femminicidio, primo caso in Italia, e occultamento di cadavere, quello di Federica Torzullo, 41 anni. Nell'interrogatorio di ieri l'uomo ha spiegato tempi e modi del feroce assassinio. La lite sarebbe iniziata in bagno. «Ho fatto tutto in 45 minuti, prima delle 7 di venerdì. Ho usato un coltello che avevamo in casa e che è ancora lì» mette a verbale. Ma la ricostruzione non convince affatto. «Non siamo completamente soddisfatti - spiega il procuratore di Civitavecchia, Alberto Liguori -.

