Cardinale si tiene il Milan e raddoppia | la sua strategia futura

Durante la recente visita pastorale a Milano, Gerry Cardinale ha ribadito l’impegno e la visione futura del Milan. La presenza nel capoluogo lombardo, parte di un tour europeo, ha sottolineato le strategie del proprietario statunitense per rafforzare il club e consolidare il suo ruolo nel panorama sportivo italiano. Un momento di verifica e di pianificazione, volto a garantire stabilità e crescita a lungo termine.

La visita pastorale di Gerry Cardinale a Milano, da dove mancava da qualche mese e che ha fatto parte di un tour europeo con il Milan al centro delle sue attenzioni, è servito per dimostrare plasticamente all’esterno le intenzioni del proprietario made in Usa del club rossonero. Cardinale resta, anzi raddoppia. E anche le manovre finanziarie che accompagnano il suo inverno altro non sono che un modo di dare continuità e stabilità alla sua proprietà. Essersi fatto fotografare a Milanello insieme ai dirigenti sportivi del Milan, Tare e Allegri, con il solito Ibrahimovic che in questa stagione è molto più defilato rispetto alla scorsa, e poi con Giorgio Furlani che di Cardinale rappresenta il braccio destro operativo è stata un’operazione a uso e consumo del grande ambiente che circonda la società. 🔗 Leggi su Panorama.it

Milan, si è rivisto Cardinale: il report della sua giornata, il messaggio per tutti e il futuro del clubGerry Cardinale, managing partner di RedBird, è stato a Milano dove ha visitato il centro sportivo di Milanello e la sede di Casa Milan.

Cardinale si tiene il Milan e raddoppia: la sua strategia futuraLa visita di Cardinale a Casa Milan e Milanello ha acceso voci su possibili cambiamenti in seno alla società rossonera. Ecco cosa sta facendo il proprietario made in Usa (e perché resterà ancora per u ... panorama.it

Cinquecentotredici giorni dopo: riecco Cardinale a Casa Milan! Incontro con Allegri e giocatoriIl proprietario del club non visitava il centro sportivo dal 26 agosto 2024. Blitz a Milanello dopo la riunione con Nba Europe a Londra: confermato l’impegno del club nel progetto ... tuttosport.com

"La sensazione è che #Cardinale sia sempre più coinvolto in questo #Milan. Forse il progetto che aveva in testa anni fa, e che per ragioni di bilancio e di equilibri con #Elliott ha sempre dovuto tenere in standby, è finalmente vicino a concretizzarsi" Peppe Di St x.com