Caravaggio rifiuti domestici nei cestini | due sanzioni durante i controlli antidegrado

Durante un'operazione di controllo nel centro di Caravaggio, la polizia locale ha constatato due casi di utilizzo scorretto dei cestini dei rifiuti domestici, con conseguente emissione di sanzioni. Le verifiche miravano a promuovere il rispetto delle norme di gestione dei rifiuti e a prevenire comportamenti che compromettono l'ordine pubblico e l’igiene urbana.

Caravaggio. Controlli antidegrado della polizia locale nel centro cittadino: due persone sono state sanzionate per aver utilizzato in modo improprio i cestini portarifiuti. Nei contenitori destinati ai rifiuti da passeggio erano stati infatti conferiti rifiuti urbani di origine domestica, indifferenziati. L'intervento è scattato nell'ambito degli ordinari servizi di controllo sul territorio comunale. Gli agenti, con il supporto degli operatori ecologici di G.eco, hanno ispezionato il materiale abbandonato e, grazie anche all'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sono risaliti all'identità dei responsabili.

