Carabinieri uccisi dai terroristi L’omaggio a Tarsilli e Savastano

A Monteroni d’Arbia si è svolta la cerimonia in memoria dei carabinieri Giuseppe Savastano ed Euro Tarsilli, vittime di un attentato terroristico avvenuto durante gli anni di Piombo. La commemorazione ha raccolto numerosi cittadini, con l’obiettivo di ricordare il loro sacrificio e riaffermare i valori di legalità e sicurezza. Un momento di riflessione sulla storia e sull’importanza del ruolo delle forze dell’ordine nella tutela della comunità.

Tanta partecipazione e commozione a Monteroni d’Arbia per la commemorazione dell’eccidio dei carabinieri Giuseppe Savastano e Euro Tarsilli, grave atto di terrorismo che colpì la provincia Siena durante gli anni di Piombo. Presenti le autorità civili e militari tra cui il questore Ugo Angeloni, la presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti, i massimi rappresentanti delle forze dell’ordine e delle forze armate della provincia e il comandante provinciale dei carabinieri il Colonnello Giulio Modesti. Inoltre, erano presenti i familiari dei caduti e gli studenti delle scuole medie ’R. Fucini’ di Monteroni d’Arbia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

