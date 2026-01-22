Carabinieri controllo straordinario in Alta Valdelsa contro furti e spaccio

Nei giorni 15 e 21 gennaio, i carabinieri di Poggibonsi hanno svolto controlli straordinari nell’Alta Valdelsa, mirati a prevenire furti, spaccio e irregolarità sulla circolazione stradale. L’operazione, coordinata dal comando provinciale di Siena e dal prefetto, ha interessato diverse aree della zona, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e monitorare il rispetto delle norme nei vari esercizi commerciali.

SIENA – Nei giorni giovedì 15 e mercoledì 21 gennaio, nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, predisposti dal comando provinciale dei carabinieri di Siena anche su indicazione del prefetto di Siena, i carabinieri della compagnia di Poggibonsi hanno svolto un articolato servizio di controllo straordinario del territorio nell'area dell' Alta Valdelsa, finalizzato al contrasto dei reati predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti, alla verifica della circolazione stradale e al monitoraggio degli esercizi commerciali. Particolare attenzione è stata inoltre rivolta alla ricerca di persone destinatarie di provvedimenti restrittivi.

